Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi.







Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 ya da 6 Mart’ta görüşmesini umduklarını ifade etti.





Peskov, liderler arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.





"SURİYE'DE SADECE RUSYA'NIN ASKER BULUNDURMASI MEŞRU"





Bir TV programında konuşan Peskov, şunları söyledi: "Liderler Soçi mutabakatına bağlılıklarını teyit ediyor. Bu önemli. Suriye’de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya. Tüm diğer ülkeler Suriye’de uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine aykırı olarak bulunuyor."





Peskov, görüşmede öncelikle Soçi mutabakatının nasıl uygulanacağına dair fikir paylaşımı yapılması ve her iki ülkenin daha önce üstlendiği hangi sorumlukları yerine getirmesi gerektiğinin konuşulmasının beklendiğini kaydetti.





Peskov, Suriye askerlerinin son günlerde gerçekleştirdiği saldırıları "Teröristlerle mücadele etmeye yönelik saldırılar" diye niteledi.





Sözcü, Soçi mutabakatı gereği özellikle de Türkiye’nin terörist unsurların Suriye'nin kuzeybatısında aktif olmamasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.