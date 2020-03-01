Samanyolu Haber /Gündem / Tehlikeli kutuplaşma! /01 Mart 2020 20:08

Tehlikeli kutuplaşma!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu kadar mülteciyi beslemek durumunda değiliz.” sözleri ile Suriye'de iç savaştan kaçıp Türkiye'ye iltica eden Suriyelileri hedef tahtasına koydu.

Tehlikeli kutuplaşma!

Rusya destekli Suriye ordusu tarafından 27 Şubat'ta İdlib’de düzenlenen hava saldırısında 36 askerin şehit olmasının ardından, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Suriyelilere ait iş yeri ve evlere yönelik saldırılar meydana geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Rusya ile savaşın eşiğine gelince Avrupa Birliği'ni mültecileri salıvermekle tehdit etmişti. 

“Bu kadar mülteciyi beslemek durumunda değiliz.” diyen Erdoğan sokakta tansiyonu yükseltti. 

ELBİSTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Suriyelilere yönelik saldırılar artmaya başladı. 

Önceki gün iki askerin cenazesinin toprağa verildiği Kahramanmaraş’ta cenazede bulunan kalabalıktan bazı gruplar Suriyelilere ait olduğu iddia edilen evlere ve dükkânlara ve saldırdı. 

Bozkurt işareti yapan ve "Defolun" diye bağıran kişiler polisin uyarıları üzerine dağıldı. Yetkililer halka sağduyu ve itidal çağrısında bulundu. 
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Tehlikeli kutuplaşma!

Tehlikeli kutuplaşma!

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