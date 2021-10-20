Türkiye'ye Kara para muhtırası: Türkiye gri listeye alınabilir

Malî Eylem Görev Gücü (FATF), “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için” Türkiye’yi “gri liste” diye tanımlanan kategoriye alacak.





Financial Times’ın haberine göre, 21 Ekim perşembe günü Paris’te gerçekleştirilecek toplantıda FATF söz konusu kararı onaylayacak. 39 üyeli genel kurulun tavsiyeyi onaylamasına kesin gözüyle bakıldığını belirten bir yetkili yarınki onayın sadece bir formaliteden ibaret olacağını kaydetti.





Karar ile birlikte Türkiye’nin halihazırda ülkeye çekmekte zorlandığı dış sermaye yatırımlarının daha da azalabileceği belirtiliyor.





GÖRÜŞMELER GİZLİ, SONUÇLAR YARIN AÇIKLANCAK





Edinilen bilgilere göre, FATF Türkiye’nin Uluslararası İşbirliği İnceleme grubu tarafından özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulundu. Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.





39 üyeye sahip FATF kurulunun büyük ihtimalle tavsiyeye uyacağı belirtilirken kaynakların bazıları ise bu onayın sadece bir formalite olacağını vurguladı.





FATF, 1989 yılında kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer benzer tehditlerle mücadele etmek maksadıyla kurulmuştu.





Türkiye, kurum tarafından 2019 yılı aralık ayında yayımlanan bir raporda dikkati çekti. Ankara’nın “kara para aklama ve terörün finansmanından kaynaklanan riskleri” anladığını belirtilen raporda, “Ancak bu suçlarla mücadelede ciddi eksiklikler tespit edildi.” denildi.





GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?





FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.





Türkiye’nin gri listeye alınması, Avrupa Birliği’ni (AB) de harekete geçirebilir. FATF kararı, Türkiye’nin AB’nin kara para aklama listesine eklenmesi için Brüksel nezdinde baskı unsuru olacak.



