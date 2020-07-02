Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'yi listeden çıkardılar /02 Temmuz 2020 11:53

Türkiye'yi listeden çıkardılar

"Yüzen şehirler" diye nitelendirilen kruvaziyerlerin rotasında Türkiye yok. Öncelik Avrupa limanlarına verildi. MSC ise Türkiye’yi 2021 yılı yaz listesinden de çıkardı.

SHABER3.COM

Yeni tipi Koronavirüs (Covid-19) salgınından en ağır darbeyi alan sektörlerden biri olan kruvaziyerde (yüzen şehirler), normalleşmenin başlamasıyla rotalar yeniden belirleniyor. Bazı şirketleri yaz sonuna hazırlanırken, diğerleri ise yeniden seferlere başlamak için 2021’i bekliyor.

MSC başta olmak üzere birçok büyük şirket 2020’nin yaz sezonunda İstanbul ve İzmir’e gelemeyi planlıyordu. Ancak Covid-19 salgını sektörde tüm planları altüst etti. 

Birçok şirket sefer planlarını ağustos ve eylül ayına öteledi. Öncelik ise Avrupa ülkelerine verildi. Bazı şirketler Türkiye’yi 2020’nin kış rotasına dahil ederken, bazıları ise 2021 yaz rotasından çıkardı.

MSC, ocak ayında yaptığı açıklama ile 2021 yaz sezonunda iki gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıklamıştı. 
Kruvaziyer devlerinden kötü haber: MSC, Türkiye’yi listeden çıkardı

2021 YILI YAZ SEZONUNDA DA GELMEYECEK

İstanbul ve Kuşadası’nı rotaya dahil eden MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlamayı hedefliyordu. Ancak şirket salgın sebebiyle bu planını iptal etmek mecburiyetinde kaldı. 

Türkiye limanlarına yılın ilk seferlerini düzenleyerek en çok uğrak yapan kruvaziyer markası olan Celestyal Cruises, pandemi nedeniyle 2020 turlarını tüm dünya pazarında erteleyerek cruise seferlerine 2021 yılı Mart ayında başlama kararı aldı. 
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