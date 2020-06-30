DSÖ direktöründen endişelendiren açıklama

ABD ve Brezilya başta olmak üzere Amerika kıtasında 5 milyondan fazla vakanın tespit edildiğini belirten Etienne, kıtada 247 binden fazla ölümün gerçekleştiğini bildirdi.







ABD’de Washington ve New York eyaletlerinde vaka ve ölüm sayılarının geriledğini vurgulayan DSÖ yetkilisi 27 başka eyalette ise sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.





ABD VE BREZİLYA DÜNYADA İLK İKİDE





Brezilya’da şu ana kadar 1.3 milyondan fazla vaka tespit edildi. ABD’de ise 2.7 milyona yaklaşan vaka sayısının yanı sıra 130 bine yakın da ölüm yaşandı.





Brezilya’daki ölümler ise 60 bine yaklaşıyor.