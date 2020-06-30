Bakan son verileri açıkladı

Vaka sayısı da bin 293 artarak 199 bin 906'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Koca, "Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadesini kullandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.Son bir gün içinde 16 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 131 oldu.





Bugün toplam 50 bin 492 test yapılırken, bin 293 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 199 bin 906’ya yükseldi.Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 381 bin 650’ye ulaştığı ifade edildi.





Bugün iyileşen bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111’e yükseldi.Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe hasta sayısının 368, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 26 olduğu belirtildi.





BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ





Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:





* Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın.





* Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.





DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ





Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin vefat ettiğini, bin 374 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 214 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.