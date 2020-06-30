Samanyolu Haber /Gündem / Bakan son verileri açıkladı /30 Haziran 2020 19:30

Bakan son verileri açıkladı

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 131 oldu.

SHABER3.COM

Vaka sayısı da bin 293 artarak 199 bin 906'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Koca, "Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.Son bir gün içinde 16 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 131 oldu.

Bugün toplam 50 bin 492 test yapılırken, bin 293 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 199 bin 906’ya yükseldi.Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 381 bin 650’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111’e yükseldi.Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe hasta sayısının 368, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 26 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın.

* Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin vefat ettiğini, bin 374 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 214 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan son verileri açıkladı Sonraki Haber >>

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:23