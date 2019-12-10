Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD konferansında çeviri krizi, kürsüyü terk etti! /10 Aralık 2019 13:52

TÜSİAD konferansında çeviri krizi, kürsüyü terk etti!

TÜSİAD konferansına davet edilen eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, konuşmasının İngilizce yapılması istenince kürsüden indi.

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TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra bir görevli geldi. Görevli, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.

Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.

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