Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD’dan sert çıkış /18 Aralık 2021 17:37

TÜSİAD’dan sert çıkış

TOBB ve İSO'nun ardından TÜSİAD'dan da ekonomideki gidişata yönelik sert eleştiriler geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye ekonomisinin gidişatına dair bir açıklama yayınladı. Ekonomi alanındaki yetkili kişi ve kurumlara, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısı yapılan açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" denildi.

"TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık" söyleminde bulunulan açıklamanın devamında, "Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz" ifadesi kullanıldı.

"Kurumların ve kuralların güçlendirilmesi" vurgusu
İzlenen ekonomi politikasının yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlar için yeni ekonomik sorunlar yarattığını vurgulayan TÜSİAD, bu politikanın uzun dönemde çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riskini artırdığını ve en fazla faydalanması beklenen ihracatçıların dahi bu ortamdan zarar gördüğünü belirtti.

"Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" denilen açıklamada, "Ülkemizde 'kurumsuzlaşma' sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar' adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir" denildi.

TÜSİAD açıklamasında ayrıca, Derneğin bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazır olduğu vurgulandı.
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