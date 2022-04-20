Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan gazeteci Haskoloğlu'ndan ilk açıklama: Tek ricam... /20 Nisan 2022 17:43

Tutuklanan gazeteci Haskoloğlu'ndan ilk açıklama: Tek ricam...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Haskoloğlu, tutukluluğunun ardından ilk kez açıklama yaptı.

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Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay, tutukluluğunun ardından kaldığı cezaevinde ilk kez müvekkilini ziyaret etti.

Haskoloğlu'nun avukatı Karatay, Cumhuriyet'e konuşarak şunları söyledi:

"Müvekkilim önceki gece tamamen hukuka aykırı bir şekilde, baskın yapılırcasına bir gece vakti evinde gözaltına alınıyor. Evinde yapılan aramada, iş için kullandığı bilgisayar, telefon ve elektronik eşyalarına el konuldu. Şu an incelemede, biz de rapor bekliyoruz."

"İBRAHİM'İN TEK BİR İSTEĞİ VAR"
"Mükellim söylediği şey, 'Bu olayda benim dışımda hemen hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin üzerine gitmedi. Ben vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım. Çok büyük bir pişmanlığım yok tek üzgünlüğüm keşke bu olay bu şekilde çözülmeseydi. Bütün kamu kuruluşlarıyla birlikte elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Tek ricam bu konunun siyasi rant malzemesi yapılmaması' dedi."

Avukat Karatay "Bu ülkede insanların verilerinin sızdırılması konusunun araştırılmasını, meclise taşınmasını ve bir önerge verilmesini istiyoruz. Verileri sızdıranlar dışarda ancak masum olan müvekkilim tutuklandı." dedi.

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