Samanyolu Haber /Gündem / Twitter borç batağında! /17 Temmuz 2023 01:36

Twitter borç batağında!

Elon Musk, bir süre önce yaptığı açıklamada Twitter’ın reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini ve 'ağır borç' nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu duyurdu.

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Tesla ve SpaceX CEO'su olan Elon Musk, aynı zamanda Twitter'ın CTO'su ve icra kurulu başkanı olarak, platformdaki reklam gelirlerinin düşmeye devam ettiğini teyit etti. Musk, ayrıca Twitter’ın “ağır borç” yükü nedeniyle negatif nakit akışı içerisinde olduğunu belirtti.

TWİTTER’IN KASASI EKSİDE

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk’ın sözlerine göre Twitter’ın reklam gelirleri yüzde 50 oranında azalmış durumda. Musk, ağır bir borç yükünün altında olan Twitter için "pozitif nakit akışına ulaşmadan önce başka bir şey yapma imkanımız yok" dedi.

Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Twitter'ı yaklaşık 13 milyar dolar borç dahil olmak üzere yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldı. Bu anlaşmayı finanse etmek için kısmen Tesla hisselerinden milyarlarca dolar değerinde satış yaptı. Musk, Twitter’da yaptığı değişikliklerle geniş çaplı tepkiler almış ve bu tepkiler yüzlerce reklamverenin Twitter’dan kaçmasına neden olmuştu.
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