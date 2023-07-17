Twitter borç batağında!

TWİTTER’IN KASASI EKSİDE





Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk’ın sözlerine göre Twitter’ın reklam gelirleri yüzde 50 oranında azalmış durumda. Musk, ağır bir borç yükünün altında olan Twitter için "pozitif nakit akışına ulaşmadan önce başka bir şey yapma imkanımız yok" dedi.





Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Twitter'ı yaklaşık 13 milyar dolar borç dahil olmak üzere yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldı. Bu anlaşmayı finanse etmek için kısmen Tesla hisselerinden milyarlarca dolar değerinde satış yaptı. Musk, Twitter’da yaptığı değişikliklerle geniş çaplı tepkiler almış ve bu tepkiler yüzlerce reklamverenin Twitter’dan kaçmasına neden olmuştu.