Twitter'dan siyasi reklama yasak kararı

tr.euronews.com'fa yer alan habere göre sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz." diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.







Dorsey kullanıcıların siyasi mesajları bir hesabı ya da yeniden paylaşımı takip etmeye karar verdiklerinde gördüklerini vurguladı. Ödeme yapıldığında ise bu kararın ortadan kalktığı ve mesajın optimize edilerek belli hedef kitlelere yönelik ulaştırıldığını belirten Dorsey, bu karar verme mekanizmasına parayla müdahale edilmemesi gerektiğin inandıklarını vurguladı.