Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan siyasi reklama yasak kararı /30 Ekim 2019 23:56

Twitter'dan siyasi reklama yasak kararı

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

tr.euronews.com'fa yer alan habere göre sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz." diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.

Dorsey kullanıcıların siyasi mesajları bir hesabı ya da yeniden paylaşımı takip etmeye karar verdiklerinde gördüklerini vurguladı. Ödeme yapıldığında ise bu kararın ortadan kalktığı ve mesajın optimize edilerek belli hedef kitlelere yönelik ulaştırıldığını belirten Dorsey, bu karar verme mekanizmasına parayla müdahale edilmemesi gerektiğin inandıklarını vurguladı.
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