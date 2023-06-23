Samanyolu Haber /Gündem / Üç aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı; Özkan Uğur entübe edildi /23 Haziran 2023 21:34

Üç aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı; Özkan Uğur entübe edildi

Sanatçı Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ’den arkadaşı sanatçı Fuat Güner, “Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah.” dedi.

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Üçüncü kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı ‘Beyaz kan arıyoruz’ ilanının Özkan Uğur için verildiği öğrenildi.

Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.
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