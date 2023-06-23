Üç aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı; Özkan Uğur entübe edildi

Üçüncü kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı ‘Beyaz kan arıyoruz’ ilanının Özkan Uğur için verildiği öğrenildi.



Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.