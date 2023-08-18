Üç polis, ellerini bağladıkları vatandaşa copla işkence yapıyor





Polis, coplu işkenceyi böyle savunmuş: Kanunun verdiği yetkiyi kullandık!

Aydın Germencik’te 25 Temmuz’da yaşandığı öğrenilen sokak ortasında işkence skandalının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gökhan Olgun adlı kişiyi ellerini bağlayıp yere yatırarak feci şekilde darp eden polislerin, “Kanunun verdiği yetki sınırı kapsamında zor kullandık.” dediği öğrenildi.Medyaya yansıyan haberlere göre Germencik ilçesinde 25 Temmuz 2023’te Gökhan Olgun isimli bir kişi polisler tarafından sokak ortasında işkenceye maruz kaldı. Söz konusu görüntüler sanal medya hesaplarında da paylaşılarak, tepkilere neden oldu. Görüntülerin yayılması üzerine aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. Şikayet sonucu Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak Gökhan Olgun’un ifadesi alındı.Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Olgun, 2017 Kasım’da ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Burada 5 yıl kaldıktan sonra Fethiye Kapalı Cezaevi’ne, 2 yıl sonra da Fethiye Açık Cezaevi’ne nakledildi. Olgun, annesinin sağlık sorunları nedeniyle kaldığı Fethiye Açık Cezaevi’nden Haziran ayında firar etti.Yaklaşık iki ay firar gezen Olgun, Germencik ilçesinde 25 Temmuz’da yapılan yol kontrolünde yakalandı. Burada yaşanan gerginlik üzerine Olgun, kaçmak istedi. Kendisini takip eden polisler, Olgun’u durdurup arabadan indirdikten sonra ters kelepçe ile yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra işkence yaptı.Olgun’un amcası Bayram Olgun, yeğenine yapılan işkenceyi sanal medyadan öğrendiklerini belirterek, “Görüntüleri gördükten sonra CİMER’e şikayete bulunduk. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Yeğenimin ifadesi alındı. Yeğenimin de görüntülerden haberi yok. Ayrıca yeğenime işkence nezarethanede de devam ediyor. Kameranın olmadığı bir yerde yeğenim çok ciddi bir şekilde işkenceye maruz kalıyor.” dedi.Olgun’un avukatı Alparslan Deveci de, müvekkilinin yakalandıktan sonra görüntülerde de görüldüğü gibi ters kelepçe ile şiddete maruz kaldığını ifade etti. Deveci, “Müvekkilim yakalandıktan sonra karakolda da şiddete maruz kalıyor. Bu nedenle şikayetçi olmaya korkuyor. Görüntülerden sonra savcılık ifadesinden sonra müvekkilim şikayetçi oluyor. Konuya dair hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı. Polisler verdikleri ifadelerinde, ‘Kanunun verdiği yetki sınırı kapsamında zor kullandık’ diyorlar. Ama görüntülerde de görüldüğü gibi yetki sınırı aşılıyor.” ifadelerini kullandı.