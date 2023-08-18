Filenin Sultanları’ndan Avrupa Şampiyonası’na müthiş başlangıç

Sözcü'de yer alan habere göre CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İsveç’i 3-0 mağlup etti.



Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan karşılaşmada ilk setin dışında rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, setleri 25-22, 25-18 ve 25-13’lük sonuçlarla kazandı. Almanya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız da millilerimizi yalnız bırakmadı.



Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Azerbaycan ile 20 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de karşılaşacak.



Salon: Castello



Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)



Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)



İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)



Setler: 25-22, 25-18, 25-13



Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

