Samanyolu Haber /Spor / Filenin Sultanları’ndan Avrupa Şampiyonası’na müthiş başlangıç /18 Ağustos 2023 20:52

Filenin Sultanları’ndan Avrupa Şampiyonası’na müthiş başlangıç

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsveç'i mağlup etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İsveç’i 3-0 mağlup etti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan karşılaşmada ilk setin dışında rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, setleri 25-22, 25-18 ve 25-13’lük sonuçlarla kazandı. Almanya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız da millilerimizi yalnız bırakmadı.

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Azerbaycan ile 20 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de karşılaşacak.

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)

Setler: 25-22, 25-18, 25-13

Süre: 76 dakika (32, 24, 20)
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