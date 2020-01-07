Üçüncü Havalimanı Dünya rötar sıralamasında birinci oldu

Önceki gün geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda pek çok sefer iptal edilmişti.





Zonguldak uçuşu iptali tazminat getirdi. Zonguldak’dan İstanbul’a uçmak için THY’den bilet alan Bartınlı Avukat Münevver Özsoy, 8 Aralık’taki uçuşunun iptali nedeniyle SGHM’ye başvuru yaptı. SGHM, Özsoy’u haklı buldu ve THY tarafının 100 Euro tazminat ödemesine karar verdi.





RÜZGAR BUGÜN DE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR





İstanbul Havalimanı’nda gece boyunca rüzgar ve yağış etkisini gösterdi. Özellikle rüzgar, hem iniş hem de kalkışlarda rötarlara neden oldu. Rüzgarın bugün de etkili olmaya devam ediyor.





İstanbul’da başlayan yağmur ve fırtına bu sabah saatlerinde etkili oldu. Gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda pek çok sefer iptal edildi. Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı. İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle:





İç hat seferleri

– Singapur Havayolları: Ankara (08.45)





– THY: Konya (07.20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10.20), Zafer-Kütahya (10.55), Hakkari (11.30)





– Pegasus: İzmir (11.30), İzmir (17.40)





Dış Hat Seferleri

– Hırvatistan Havayolları: Dubrovnik (08.05)





– Aegean Havayolları: Atina (08.30)





– Ürdün Kraliyet Havayolları: Saraybosna (10.40)





– Mahan Air: Tarhan (13.20)





– Moldova Havayolları: Kişinev (17.00)





– THY: Dubrovnik (08.05), Atina (08.05) Saraybosna (10.40), Varna (15.00), Kişinev (17.00)