Samanyolu Haber /Gündem / Ucuz PR çalışması: İmajı sarsılan Erdoğan depremzede çocuklara sığındı /10 Şubat 2023 18:08

Ucuz PR çalışması: İmajı sarsılan Erdoğan depremzede çocuklara sığındı

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra eleştirilerin odağında olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imajını düzeltmek için depremzede çocukları kullandı.

Ucuz PR çalışması: İmajı sarsılan Erdoğan depremzede çocuklara sığındı

Türkiye, tarihinin en büyük afetlerinden biriyle sarsıldı. Deprem ve sonrasında yaşananlar, AKP iktidarına da sıkıntılı günler yaşatıyor. Eleştirilerin hedefindeki isimlerin başında ise Erdoğan geliyor. 

Depremin ardından kameraların önüne geçen Erdoğan zaman zaman gergin ve sinirli tavırlarıyla dikkatleri çekmişti. Erdoğan'ın eleştirileri bastırmak ve gözdağı vermek için bu tavrı kullandığı yorumları yapıldı. Ancak deprem acısının yaşandığı o ilk saatlerde Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu tavır tepki topladı. 

Diğer yandan afet bölgesinde ziyaretlere başlayan Erdoğan'ın ekib, depremle sarsılan imajı düzeltmek için Adıyaman'da bir PR çalışması ortaya koydu. Halkla ilişkileri iyileştirmek adına seçilen PR'da afetzede çocuklar kullanıldı.   

Erdoğan kürsüde konuşurken, AKP'li bakanlar ve partili isimler onun hemen yan tarafında hizalandı. Ancak diğer konuşmalardan farklı olarak kürsünün önüne bu sefer afetzede çocuklar getirildi. 

Yaşadıkları deprem acısı ve yorgunluğu yanı sıra çocukların yüzlerindeki şaşkınlık ifadeleri dikkatleri çekti. 

Görüntülerde Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bir çocuğun başını açtığı ve kameraya bakması için onu yönlendirdiği gözüküyor. Ne yapması gerektiğini tam olarak anlamayan çocuğun kulağına bir başka çocuk ne yapması gerektiğini fısıldıyor.  

Görüntülerde yer alan kimi çocuklar da zaman zaman diğer çocukları kameraya bakmaları için uyarıyor. Ayrıc a yayın devam ederken kürsünün önüne yeni çocuklar gönderiliyor. 

PR çalışmasında çocukların görülmeleri için kameranın geniş açı çekim yapması da unutulmuyor.   
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