Diplomasi ve Ekonomi Derneği instituDE yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizde çok sayıda can kaybına yol açan depremin yasandigi gün toplanan KHK’li diplomatlar derhal bir yardım kampanyasi başlatma karari aldı







Institude dernegi baskani eski diplomat Hüseyin Konus yasanan elim olaylarin herkes gibi kendisini ve meslektaslarini cok üzdügünü ve günün dayanisma ve yardimlasma günü oldugunu belirtti. Gofundme üzerinden yardimlarin yapilabilecegini belirten Konus, yardimlarin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında hassas olan Türkiye’deki güvenilir hesaplara aktarılacagini kaydetti.





2019‘da KHK’li ihrac diplomatlar tarafindan kurulan instituDE, dispolitika, ekonomi, uluslararasi hukuk ve insan haklari konularinda doyurucu video, yazi ve raporlar yayinlamaktadir. InstituDE ayrica, Türkiye’de özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasi yogunlasan sistematik insan haklari ihllallerinin analiz ve takibine yönelik calismalar yürütmektedir.