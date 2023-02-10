Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da çöken rezidansın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Karadağ'a kaçarken yakalandı /10 Şubat 2023 18:16

Hatay'da çöken rezidansın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Karadağ'a kaçarken yakalandı

Hatay’daki en lüks yapılardan biri olarak bilinen ve depremde çöken Rönesans Rezidans'ı inşa eden Antis Yapı'nın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Karadağ'a kaçarken yakalandığı belirtildi.

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Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre, 44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.

KAÇARKEN YAKALANDI
Rezidansı inşa eden Antis Yapı'nın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Sabiha Gökçen Havalimanın'dan Karadağ'a kaçarken yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Coşkun'u havalimanında gözaltına aldı.
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