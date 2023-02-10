Hatay'da çöken rezidansın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Karadağ'a kaçarken yakalandı

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.







Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı belirtilmişti.





TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre, 44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.





KAÇARKEN YAKALANDI



Rezidansı inşa eden Antis Yapı'nın sahibi Hüseyin Yalçın Coşkun Sabiha Gökçen Havalimanın'dan Karadağ'a kaçarken yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Coşkun'u havalimanında gözaltına aldı.