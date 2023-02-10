Samanyolu Haber /Gündem / Depremzede AKP'yi eleştirdi, TRT apar topar yayını kesti /10 Şubat 2023 18:45

Depremzede AKP'yi eleştirdi, TRT apar topar yayını kesti

Yandaş medya depremzedenin feryadına kulak tıkamaya devam ediyor. Son olarak TRT, bir depremzedenin yayına girip '50 saat boyunca yalnız bırakıldık' demesi üzerine yayını apar topar kesti.

Depremzede AKP'yi eleştirdi, TRT apar topar yayını kesti

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken, deprem sonrası yaşananların tartışması da büyüyor.

Depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının gecikmesi ve ardından bölgeye yapılan yardımlardaki koordinasyonsuzluk kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. İktidara bağlı medya ve kamu yayıncılığı yapması gereken TRT ise çaresizliklerini dile getiren depremzedeleri ‘yok sayma’ tavrını sürdürüyor.

YAYINI KESTİLER
Bu tavrın son örneği TRT1 ekranlarında yaşandı. TRT muhabiri, deprem bölgesinden canlı yayın yaparken aniden görüntüye giren yurttaş, "50 saat boyunca burayı yapayalnız bıraktıkları için memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin…” dedi.

Depremzedenin bu sözleri üzerine TRT yayını bir anda kesildi. Yayını merkezden sürdüren spiker, “Şunu söyleyelim, çok zor bağlanmıştık ve arkadaşlarımız yayına hazır olduklarında tekrar bağlanacağız” açıklaması yapmak zorunda kaldı.
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