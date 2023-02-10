Samanyolu Haber /Gündem / Polis işi gücü bıraktı, Sosyal Medyanın peşine düştü: 302 kişiden 10’u tutuklandı /10 Şubat 2023 20:08

Polis işi gücü bıraktı, Sosyal Medyanın peşine düştü: 302 kişiden 10’u tutuklandı

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunma iddiasıyla 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 302 hesap yöneticisinden 10’u tutuklandı.

EMNİYET SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı. Bu faaliyetler kapsamında, depremlerin ardından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin belirlenerek koordinasyon kurulduğu belirtildi.

SUÇLAMA, PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPMAK
Açıklamada, “Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 302 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 37 şahıs gözaltına alınmış, 10’u tutuklanmıştır” denildi.

YARDIM TOPLAYAN 4 SOSYAL MEDYA PLATFORMUYLA İLGİLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 29 internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı kaydedildi.
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