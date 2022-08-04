UEFA Müfettişi raporu hazırladı: İstenen ceza belli oldu

UEFA, Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapması nedeniyle soruşturma başlatmıştı.







"Uygunsuz davranış" tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu’na sundu.





NTV Spor’un haberine göre; Raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.





Raporu değerlendirmeye alan UEFA Disiplin Kurulu, kısa süre içerisinde kararını açıklayacak.









