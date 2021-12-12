Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Şahin: Yeni varyantlarla karşılaşabiliriz /12 Aralık 2021 16:18

Uğur Şahin: Yeni varyantlarla karşılaşabiliriz

Koronavirüsü salgını, mutasyona uğrayarak dünyada endişe ve panik yaratmaya devam ederken BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin'den kritik uyarı geldi.

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Şahin, Almanya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu. Thomas Schulz’un sorularını yanıtlayan Şahin, "Bir sonraki adım nedir? Özelleştirilmiş bir Omicron aşısı geliştiriyorsunuz, ancak üretime geçip geçmeyeceği merak konusu" sorusunu üzerine "Omicron'a karşı özelleştirilmiş aşıyı üretip üretmeyeceğimize dair henüz karar vermedik. Şu anda, birkaç Omicron varyantı dolaşımda ve hangisinin baskın olacağı ve hangilerinin aşı tarafından hedef alınması gerektiği henüz belli değil. Ancak, bu durum yeni değil ve başlangıçta Delta’da da hal böyleydi dedi.

'Virüs evrim geçirmeyi başardı'
Şahin, hali hazırda uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da "Omicron’un aşı karşısında galip gelip gelmediğini ve klinik tablonun ne olduğunu bekleyip göreceğiz. Tüm bu soruların yanıtlanması birkaç hafta daha alacak" diye konuştu.

"Bir sonraki varyantın siz daha üretime başlamadan önce burada olması da mümkün mü?" sorusuna cevap veren Şahin, "evrim" vurgusu yaptı.

Şahin, "Son birkaç gündür Omicron gibi bir varyantı neden şu anda gördüğümüzü, buna neyin sebep olduğunu çok düşündüm. Bunu yaparken, bu yılın başlarında bir şey hakkında endişelendiğimi hatırladım: Bastırılmış bağışıklık sistemine sahip insanlarda, virüsün mutasyon biriktirmesi ve gelişmesi çok fazla zaman alabilir. Bana öyle geliyor ki, Omicron da olan tam olarak buydu: Virüs, küçük bir grup insanda uzun süreli bir evrim geçirmeyi başardı" şeklinde yanıt verdi.

'Yeni varyantlarla karşılaşabiliriz'
Şahin, gelecekte yeni varyantlarla karşılaşmamızın da büyük bir olasılık olduğunu belirtirken, "Omicron yayıldığında, ondan sonra gelen virüs çeşidinin bir sonraki nesle sıçramak için yeni bir şey bulması gerekecek. O zaman sürekli olarak yeni bir patojenle karşı karşıya kalırız" dedi.

Şahin gelişmesi muhtemel yeni varyantlarla ilgili olarak ise "Pandemi ile daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olacak uygulanabilir bir çözüm bulacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
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