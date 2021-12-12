Uğur Şahin: Yeni varyantlarla karşılaşabiliriz

'Virüs evrim geçirmeyi başardı'

Şahin, hali hazırda uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da "Omicron’un aşı karşısında galip gelip gelmediğini ve klinik tablonun ne olduğunu bekleyip göreceğiz. Tüm bu soruların yanıtlanması birkaç hafta daha alacak" diye konuştu.





"Bir sonraki varyantın siz daha üretime başlamadan önce burada olması da mümkün mü?" sorusuna cevap veren Şahin, "evrim" vurgusu yaptı.





Şahin, "Son birkaç gündür Omicron gibi bir varyantı neden şu anda gördüğümüzü, buna neyin sebep olduğunu çok düşündüm. Bunu yaparken, bu yılın başlarında bir şey hakkında endişelendiğimi hatırladım: Bastırılmış bağışıklık sistemine sahip insanlarda, virüsün mutasyon biriktirmesi ve gelişmesi çok fazla zaman alabilir. Bana öyle geliyor ki, Omicron da olan tam olarak buydu: Virüs, küçük bir grup insanda uzun süreli bir evrim geçirmeyi başardı" şeklinde yanıt verdi.



