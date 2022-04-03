Ukrayna: 18 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken operasyonların son durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada savaşın başından bu yana 18 bin Rusya askerinin öldürüldüğü belirtildi.







Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:





”Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi”

