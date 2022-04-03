Elektrikte bir garip durum: İndirimle birlikte faturalar daha da yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıkladığı yeni tarifeyle mesken ve ticarethanelere elektrik birim fiyatında gerçekleştirilen indirim tutarından daha fazlası dağıtım bedeline zam olarak yansıtıldı.







Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, dağıtım şirketlerine yapılan kıyak yurtaşın faturasına yansıyacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Meskende kilovatsaat başına yaklaşık 0,0272 kuruş, ticarethanede ise kilovatsaat başına yaklaşık 0,0278 kuruş tutarında örtülü bir artış yapıldı. Düşük kademe tüketimleri dikkate alındığında bile meskende (aylık 240 kWh) fatura 6 lira, ticarethane faturası (aylık 900 kWh) ise 25 lira artacak” dedi.





Akın, EPDK'nin 1 Nisan itibariyle yürürlüğe koyduğu 2022 yılının ikinci çeyrek dönemini kapsayan tarifede mesken ve ticarethanede abonelerinde birim fiyatta indirim yapılırken, bu indirim tutarıyla özel dağıtım şirketlerinin kasasına giden dağıtım bedelinin artırıldığını söyledi.





İNDİRİM VATANDAŞA YANSIMAYACAK

Akın, şunları kaydetti:





“Meskende çıplak fiyatta yapılan indirim vatandaşa yansımayacak, çünkü özel şirketlere ödenen dağıtım bedelini artırdılar. Hem düşük hem yüksek kademede kilovatsaat başına şirketlere ödenen dağıtım bedeli 32,9483 kuruştan 33,5187 kuruşa çıktı. Buna göre dağıtım bedeli kilovatsaat başına 0,5704 kuruş artmış oldu. Meskende yapılan indirim oranından daha fazla tutarda dağıtım bedelinde artış yapılması vatandaşın faturasına yansıyacak. Buna göre meskende kilovatsaat başına vatandaş 0,0272 kuruş daha fazla ödeyecek. Yapılan bu düzenlemeyle ayrıca ticarethane aboneleri de kilovatsaat başına 0,0278 kuruş daha fazla ödemek zorunda kalacak"





FATURALARDA ETKİSİ GÖRÜLECEK

Tutarlar çok düşük görülebilir ancak dağıtım bedeline yapılan yaklaşık yüzde 1,8 tutarındaki zam faturalara artış olarak yansıyacak. Asgari 240 kilovatsaat elektrik tüketiminde mesken abonelerinde artış bir aylık faturada en az 6 lira 52 kuruş olacak.





Ticarethanede ilk kademe olan 900 kilovatsaatlik tüketimde ise artış 25 lira 2 kuruş olarak gerçekleşecek. İktidar faturalara yansıması en fazla 3 lira olan TRT payını kaldırmasının üzerinden henüz 3 ay geçmeden dağıtım bedeli üzerinden vatandaşa örtülü zam yaptı”