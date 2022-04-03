Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ duyurdu: İngiltere'de yeni varyant 'XE' alarmı! /03 Nisan 2022 14:56

DSÖ duyurdu: İngiltere'de yeni varyant 'XE' alarmı!

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni varyant açıklaması geldi.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüsün yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.

NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.

İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Hürriyet'ye yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamayla, yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.
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