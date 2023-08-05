'Ukrayna barışı' için 40'tan fazla ülke temsilcisi Suudi Arabistan'da

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna'nın girişimiyle gelecekteki bir barış anlaşmasının temel ilkelerinin belirlenmesine yönelik başlatılan görüşmeler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.



Amerika Birleşik Devletler, Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 40'tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı iki günlük toplantıya Rusya davet edilmedi. Ancak doğrudan barış görüşmesi yapılma olasılığının ufukta görünmediği bir ortamda, Moskova görüşmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.



Suudi Arabistan'ın Rusya'nın geçtiğimiz yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğüne dikkat çeken Batılı diplomatlar, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının, daha önceki toplantılara katılmayan ülkelerin bir araya getirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.



Ukrayna ne bekliyor?



Ukrayna, bu önemli diplomatik girişimiyle kendisine destek çıkan batılı müttefiklerinin ötesinde küresel ekonomiye darbe vuran Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmakta gönülsüz davranan ülkelere ulaşmayı amaçlıyor.



Ukrayna'yı toplantıda Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisini yöneten Andriy Yermak temsil ediyor. Yermak, ortak bir bildiri yayınlamaya yönelik olup olmadığı henüz netlik kazanmayan görüşmelerin "zor geçmesini" beklediğini ifade etti.



Zelenskiy, görüşmelerin küresel liderlerin Ukrayna'nın planı üzerinde birleştiği bir barış zirvesinin önünü açmasını umuyor. Ukrayna, Rusya'dan işgal ettiği toprakların tamamını geri vermesini ve birliklerini Ukrayna topraklarından tamamen çekmesini talep ediyor.



Çin ve Hindistan



Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da haziran ayında düzenlenen barış görüşmelerine katılmayan Çin, Cidde'deki toplantıya Avrasya İşleri Özel temsilcisi Li Hui'yi gönderdi.



Li Hui "Birçok anlaşmazlığımız var ve farklı pozisyonları duyduk, ama önemli olan ilkelerimizin paylaşılmasıdır." açıklamasında bulundu.



Rusya ile sıkı ekonomik ve diplomatik bağlarını koruyan Pekin yönetimi, bugüne kadar Moskova'yı işgalden dolayı kınama çağrılarını reddetmeye devam ediyor.



Hindistan da, Ukrayna konusunda saf tutmaktan kaçınan ülkelerin başında geliyor. Toplantıda Hindistan'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı Shri Ajit Doval temsil ediyor.



Hindistan da, Çin gibi, Rusya ile yakın bağlarını sürdürüyor ve savaşı kınamayı reddediyor. Hindistan ayrıca düşen fiyatları fırsat bilerek, Rus petrolünün ithalatını da arttırdı.



Bu iki önemli gücü toplantıda bir araya getirmeyi başaran Suudi Arabistan, son yıllarda petrol piyasası politikası konusunda Moskova ile birlikte çalıştı ve Türkiye ile birlikte geçen yıl Ukrayna ile Rusya arasında esir takasına aracılık etti.



Zelenskiy geçen yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılmış ve burada Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın barış için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.