Samanyolu Haber /Gündem / Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi /05 Ağustos 2023 19:59

Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi

Sıcaktan bunalanlara güzel haberi Prof. Dr. Orhan Şen verdi. Şen'in aktardığına göre 8-9 derece birden düşecek olan sıcaklıklar yüzleri güldürecek.

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Türkiye, her yıl temmuz sonu ağustos başı yaşanan Eyyam-ı Bahur hava dalgasının etkisi altına girdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı illerde sokaklar boş kalırken, bazı kentlerde ise sıcaktan bunalanların adresi parklar oldu.

Boş sokaklarda kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Ekmeğini yakıcı güneş altında kazananların mesaisi ise sıcak havalarda daha da zorlaştı. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.

PROF. DR. ŞEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Eyyam-ı Bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı;

Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.

İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C°, yarın 34°, pazar 34 C°, salı günü 28 C°. İzmir 37° Antalya 32 C° Ankara 35 C° Nem güneyde düşük Orman yangınlarına dikkat. Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar;

Ankara : 33-38

İstanbul : 29-34

İzmir : 34-36

Edirne : 32-39

Balıkesir : 32-39

Manisa : 37-42
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