Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna cephesinden 'referandum' açıklaması geldi /30 Mart 2022 20:35

Ukrayna cephesinden 'referandum' açıklaması geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken iki ülke heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları müzakerelerin yankıları da sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak'ın 'referandum' ifadesi de dikkat çekti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak'ın Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerle ilgili açıklamasında “Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz.” ifadelerini kullandığının belirtilmesi dikkat çekti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye’de Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak yeni açıklamalar yaptı.

Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için “etkili bir arabulucu” yorumu yapan Podolyak, “Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde” dedi. Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddiaları yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin müzakere heyetleri üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savundu.

Rusya ile sürdürdükleri müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini hatırlatan Podolyak, “Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz” dedi.
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