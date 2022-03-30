Samanyolu Haber /Politika / 5 partiden ortak 'seçim' açıklaması geldi /30 Mart 2022 20:41

5 partiden ortak 'seçim' açıklaması geldi

Beş siyasi parti ile Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada 'hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele' konusunun ön plana çıkartıldığı aktarıldı.

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Yaklaşan seçim süreciyle birlikte siyasi parti ve kuruluşların da bu yöndeki çalışmaları hız kazanıyor.

Bu kapsamda bir araya gelen ve bir ortak açıklama yayınlayan beş siyasi parti ile Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yönetimlerinin, 'hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele' konusunu ön plana çıkardığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Cumhur İttifakının hazırladığı seçim kanunu teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada “Toplumsal desteğini kaybeden, halka sefalet, adaletsizlik ve şiddet dışında bir şey sunamayan, iktidar partilerinin masa başı oyunlarla milletvekili sayısını artırma hevesinin bir sonucu olan bu teklif, zaten antidemokratik olan seçim sisteminde seçime katılım, temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Antidemokratiktir, hukuk dışıdır.” denildi.

"ORTAK MÜCADELE İRADESİNE ZARAR VEREMEZLER"

Teklifte yer alan maddelerin oldukça tartışmalı olduğunun vurgulandığı açıklamada “Teklifin, halkın gerçek sorunları karşısında tek bir adım atmayan iktidarın, konu koltukları olunca nasıl gayretkeş hale gelebildiğini yeniden gözler önüne sermiştir. Partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını, il ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hâkimlerin görev alması uygulamasının terk edilmesini ve baraj sisteminin devamını öngören bu teklif Anayasa’nın 10. 37. ve 67. maddelerine de aykırıdır. Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
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