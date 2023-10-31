Ukrayna’da bir ailenin bütün üyeleri evlerinde öldürülmüş olarak bulundu

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerin 27 Ekim’de bütün aileyi evlerini vermek istemeyince öldürüldüğünü öne sürdü.



Rus yetkililer ise iki kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin Rusya’nın en doğusundaki bir bölgeden gelen Rus askerler olduğunu aktardı.



Ukrayna da Rusya da konuyla ilgili ayrı soruşturma başlattı.



Sosyal medyadaki fotoğraflarda eve kan sıçradığı, kurşunlanmış cesetlerin yatakta yattığı ve bazı ev sakinlerinin birbirine sarıldığı görülüyor.



Ukrayna’nın soruşturma komitesinden Dmytro Lubinets, Volnovakha cinayetlerine “Rusların kanlı ellerinin bulaştığını” söyledi.



Telegram’dan bir açıklama yapan Lubinets, “Ön araştırmalarımıza göre işgalciler, doğumgünü kutlayan Kapkanets ailesinin tamamını evlerini Çeçenistan’dan gelen işgalcilere vermek istemediği için öldürdü” dedi.



2014 ve 2018 yıllarında dünyaya gelen iki çocuğun da öldüğünü aktaran Ukrayna’nın Donetsk savcılığı, üniforma içindeki işgalcilerin evlerini boşaltmak istemeyen aileyi öldürdüğünü belirtti.



Rusya’nın resmi soruşturma komitesi ise gözaltına alınanların Rus ordusu ile sözleşmesi olan askerler olduğunu aktardı.



Açıklamada, “Ön araştırmalara göre cinayetin sebebi ailevi anlaşmazlık” ifadesi kullanıldı.



Bir Rus haber kanalı olan Astra, Telegram’dan yaptığı paylaşımda ailenin komşularının cinayetlerden ötürü Rus ordusunu suçladığı sözlere yer verdi.



Astra’ya konuşan bir komşu, “Bütün komşular katillerin ordu olduğunu söyledi. Çok korktuk” dedi.



Bir başka Rus Telegram kanalı Baza’da, evdekilerin “ordu üniforması giyen ancak bir sembol taşımayan ve kimliği bilinmeyen kişilerle kavga ettiği” aktarıldı.



Rus güçleri, Şubat 2022’de işgal başladıktan haftalar sonra Volnovakha’yı ele geçirmişti.



Kasabanın çoğu yok edildi.



Ukrayna’nın doğusu ve güneyinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna Haziran ayında karşı saldırıya başladı, güneydeki Herson ve Zaporijya bölgelerindeki Rus askerlerini ikiye bölerek ikmali zorlaştırmayı hedefliyor.



Şimdiye kadar Ukrayna’nın ilerlemesi yavaş ve maliyetli oldu, Ruslar savunma hatlarını yeniden inşa etmek için vakit bulabildi.