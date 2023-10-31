Son 10 yılın en düşük seviyesine düşen İstanbul’un su kaynakları bir gün tamamen tükenebilir mi?

'Sıfır yağış diye bir öngörüm yok'

Şubat 2023'te BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre İstanbul’un su kaynaklarının uzun vadede tükenmesi mümkün değil.

'İstanbul’da gelecekte, özellikle kış yağışlarında önemli bir azalma bekleniyor'

Şubat 2023'te BBC Türkçe’ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş’e göre, kış aylarında kuraklık göstergelerine bakıldığında Türkiye’nin kuzeybatısında, İstanbul’u içeren Marmara bölgesinde, Batı Karadeniz’de, İç Anadolu’nun önemli bir bölümünde ve Kuzey Ege’de kuraklık yaşandı.

İstanbul’u besleyen su kaynakları tükenebilir mi?

Uzmanlara göre iklim değişikliğinin yanı sıra İstanbul’un beslendiği su havzaları ve bu havzaların etrafındaki ekosistemler, hızla artan nüfusun baskısı altında.