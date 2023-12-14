“Ukrayna’da devam” mesajı veren Putin: 2024 başında Türkiye'yi ziyaret edebilirim

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Kiev'in Moskova'nın güvenlik kaygılarını göz önünde bulunduran bir anlaşma yapmayı kabul etmemesi durumunda Ukrayna'da savaşmaya devam edeceklerini ve Rusya'nın yürüttüğü “özel askeri operasyonun” ne olursa olsun amacına ulaşacağını söyledi.



Mart ayında yapılacak seçimlerde altı yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için yeniden seçime gireceğini kısa süre önce açıklayan Putin, geleneksel yıllık basın toplantısında soruları yanıtladı; Ukrayna'daki emellerinin değişmediğini ve Rus kuvvetlerinin savaş alanında inisiyatifi ele aldığını kaydetti.



Türkiye'yle ilgili açıklamalar da yapan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de liderlik rolü oynadığını ve 2024 yılı başında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini de belirtti.



71 yaşındaki Putin, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili, “Silahlı kuvvetlerimiz, durumunu yavaş yavaş ilerletiyor. Tüm kuvvetler hareket halinde” dedi ve Rusya'nın ana hedefinin Ukrayna'nın tarafsızlığını sağlamak, “Ukrayna'yı Naziler'den arındırmak” ve silahsızlandırmak olduğunu yineledi.



“Emellerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Eğer Ukraynalılar anlaşmaya varmak istemiyorlarsa o zaman askeri seçenek dahil başka önlemler almak zorunda kalacağız” diyen Putin, “Ya anlaşırız, Ukrayna ordusunun büyüklüğü ve gücü konusunda bazı parametreler üzerinde anlaşmaya varırız, ya da bu işi güçle hallederiz. Bunun için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önceki açıklamalarında, tüm Rus askerleri Ukrayna topraklarından çekilmediği sürece Rusya'yla müzakerenin imkansız olduğunu söylemiş ve Batılı ülkelerden daha fazla yardım talebinde bulunmuştu.



Ukrayna'da Dinyeper Nehri'ni geçen bir grup Ukrayna kuvvetinin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Putin, “Ukrayna'nın yaklaşımının bir yandan Batı'ya yardım için yalvarırken diğer yandan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bedeli ne olursa olsun bir başarı elde etme şansı olduğunu göstermek olduğu görülüyor. Dinpeyer Nehri'nin doğu yakasından püskürtülüyorlar” dedi.



Reuters haber ajansı, savaş alanındaki durumu bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.



“Batı bizi bu hamleleri yapmaya zorladı”



Putin, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağlama konusundaki hevesinin azaldığına dair işaretler de gördüğünü, ancak Kiev'in şimdilik yardım almaya devam edeceğine inandığını söyledi.



Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunun ve NATO'nun doğu kanadının Rusya'ya doğru genişlemesinin, çatışmaların temel nedeni olduğunu yineleyen Putin, “Sınırlarımıza doğru sinsice yayılma yönündeki bu küstah arzu, Ukrayna'yı NATO'ya alma girişimi, tüm bu trajediye yol açtı. Bizi bu hamleleri yapmaya zorladılar” şeklinde konuştu.



Putin, “Amerika'da iç değişiklikler olduğunda, başkalarına saygı göstermeye ve meseleleri yaptırımlar ve askeri müdahale yerine uzlaşmayla çözmeye başladıklarında, işte o zaman ilişkilerin tam olarak yeniden kurulması için temel koşullar sağlanmış olur” dedi.



“Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla İsrail'in Gazze bombardımanı birbirinden çok farklı”



Gazze'deki İsrail-Hamas çatışmalarıyla ilgili de konuşan Putin, “Ukrayna'daki özel askeri operasyona ve Gazze'de olanlara bakın ve farkı görün. Gazze'de olanların benzeri yok” dedi.



Antonio Guterres'e de atıfta bulunan Putin, “BM Genel Sekreteri bugünün Gazze Şeridi'ni dünyanın en büyük çocuk mezarlığı olarak tanımladı. Bu nesnel bir değerlendirmedir” ifadesini kullandı.



Rusya, hava saldırılarının sivilleri doğrudan hedef almadığını savunuyor. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat 2022'den bu yana 10 binden fazla Ukraynalı'nın öldüğünü, 18 binden fazlasının da yaralandığını kaydediyor.



Rusya'da yeni bir askeri seferberlik olmayacağının işaretini veren Putin, Ukrayna'da 617 bin Rus askerinin savaştığını söyledi ve “Vatanımızı savunmaya hazır insanlarımızın sayısı azalmıyor. Bugün itibarıyla seferberliğe ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.