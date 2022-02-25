Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım /25 Şubat 2022 16:24

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Rus askerlerinin girdiği Ukrayna’da gözyaşları akmaya devam ediyor. Ukrayna’da çalışan Gulsum Khalilova adındanki kadın gazeteci göz yaşları içinde “Belki bu sizlerle son yayınım olacak” diye konuştu.

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’ya giren Rus askerleri başkan Kiev’e kadar ilerledi Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Ukrayna halkı canını kurtarmaya çalışırken gözyaşları da akmaya devam ediyor. Gulsum Khalilova adındaki bir kadın gazeteci yaşanan trajediyi gözyaşları içinde anlattı.

“BELKİ  BU SÖZLERE SON YAYINIM OLACAK
Ukrayna’nı başkenti Kiev’deki son durumu aktaran bir gazeteci ise olup biteni takipçilerine gözyaşları içerisinde anlattı. Konuşmasında “Belki bu sizlerle son yayınım olacak” diyen gazeteci “Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri vatandaşları sığınaklara gitmeleri için çağırılar yapıyor. 21. yüzyılda burası 1945’li yılların karanlığını yaşıyor. Biz buradayız çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından çok iyi bilinen bir kanal o yüzden ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.” diye konuştu

Rusya’nın Kiev’e girmek için uğraştığını Ukrayna halkı ve ordunun direnişte olduğunu ifade eden kadın gazeteci “Avrupa’nın göbeğinde bir ülke resmen İşgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul” ifadelerini kullandı
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Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

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