Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy Putin'e müzakere teklif etti /25 Şubat 2022 16:02

Zelenskiy Putin'e müzakere teklif etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e müzakere çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çatışmaları durdurmak için müzakere çağrısında bulundu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Rusya Federasyonu Başkanı'na bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. İnsanların ölümünü durdurmak için müzakere masasına oturalım." dedi.

Zelensky dün yaptığı açıklamada, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamamış, "Ve Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kestik" demişti.

Ukrayna Başkanlık Ofisi: Ukrayna, böyle bir seçenek varsa Rusya ile görüşmeye hazır
Reuters'e konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhail Podolyak , Kiev'in barış istediğini ve böyle bir seçenek varsa Rusya ile Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Podolyak, "Müzakereler mümkünse yapılmalı. Moskova'da tarafsız statü de dahil olmak üzere müzakere yapmak istediklerini söylerlerse bundan korkmuyoruz. Bunu da konuşabiliriz. Diyaloya hazır olmamız, ısrarlı barış arayışımızın bir parçası" dedi.
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