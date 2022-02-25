Galatasaray'ın rakibi Barcelona

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde Galatasaray'ın rakibi belli oldu





Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Galatasaray’ın rakibi İspanya Ligi ekibi Barcelona oldu.





Galatasaray kuraya seri başı olarak katıldığı için ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.





İlk karşılaşma 10 Mart günü İspanya'da ikinci karşılaşma ise 17 Mart’ta İstanbul’da Nef Stadyumu’nda oynanacak





SON 16 TURU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmelerin tamamı şu şekilde:





Rangers - Kızılyıldız





Braga - Monaco





Porto - Lyon





Sevilla - West Ham United





Barcelona - GALATASARAY





RB Leipzig - Spartak Moskova





Real Betis - Eintracht Frankfurt





GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NE KADAR GELİR EDECEK?

UEFA Avrupa Ligi katılım ücreti: 3 milyon 63 bin Euro





Galibiyet: 630 bin Euro





Beraberlik: 210 bin Euro