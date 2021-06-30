Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan Putin’e cevap /30 Haziran 2021 19:40

Ukrayna’dan Putin’e cevap

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak gördüğünü söylemesine tepki göstererek, "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, “Direkt Hat” programında Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Putin'in “Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak görüyorum” açıklamasına Ukrayna'dan tepki gecikmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalılar ve Rusların iki farklı ulus olduklarını belirterek, “Rusya eğer 2014 yılında Ukrayna'ya saldırarak, binlerce insanı öldürüp topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşardık” ifadelerini kullandı.

“KIRIM TATARLARI YERLİ HALKTIR”

Açıklamasında Kırım halkına da değinen Kuleba, “Ukrayna’nın yerli halkları, Kırım Tatarları ve Karaitler’dir. Ruslar, hakları anayasa tarafından diğerleriyle eşit koşullarda korunan ulusal bir azınlıktır. Kendi devletlerine sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilemezler. Alternatif kurgular, klasik Rus manipülasyonlarıdır” şeklinde konuştu.

“PUTİN’İN HAYALİ, MESELELERİN MOSKOVA’DA ÇÖZÜLMESİ”

Bakan Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan problemlerin çözümü konusunda ise “Putin, Ukrayna’nın sorunlarının Moskova’da çözüleceğini hayal ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının kararı bellidir. Burası bizim ülkemiz ve kendi kaderimize biz karar vereceğiz” dedi.

“UKRAYNALILARI VE RUSLARI TEK MİLLET OLARAK GÖRÜYORUM”

Putin, Direkt Hat programında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını ifade etmiş, “Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum. Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum. Ancak Ukrayna yönetimi Rusya’ya hasım. Kiev’in Ukrayna’daki Ruslara tutumu, kitle imha silahları kullanımına benziyor” demişti.

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