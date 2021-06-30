Samanyolu Haber /Spor / Fonseca cephesinden ilk açıklama /30 Haziran 2021 19:49

Fonseca cephesinden ilk açıklama

Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör arayışı henüz sonuçlanmadı. Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti.

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Tecrübeli hocanın menajerlik şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi.Portekiz kaynaklı iletişim ajansı Empower Sports, bir açıklamada bulundu ve iddiaları yalanladı.

İletişim ajansından yapılan açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğuna ilişkin haberler doğru değildir. Portekizli teknik adam ile Türk kulübü arasında şimdiye kadar herhangi bir görüşme olmamıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe'nin son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca ile sabah saatlerinde yapılan görüşme sonucunda tam anlamıyla anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
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