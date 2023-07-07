Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul öncesi Prag'a gitti /07 Temmuz 2023 12:04

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul öncesi Prag'a gitti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Çekya'ya sürpriz bir ziyaret yaptı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, dün akşam Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi. Zelensky ayrıca Senato ve Parlamento Temsilciler Meclisi başkanları ile de görüşmeler yaptı.

Zelensky, bu görüşmelerde "Ukrayna için Savunma desteği, Ukrayna'nın AB ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Vilnius NATO zirvesi, Zaporajya Nükleer santralinin korunması, barış formülünün uygulanması ve Ukrayna'nın kalkınması üzerinde duruluyor."

NATO zirvesi arifesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel ortak basın toplantısı düzenleyerek “daha sonuca varıcı kararlara odaklanmalıyız” ifadelerini kullandılar. 

Zelensky yaptığı açıklamada, Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile tanıştığıma memnun oldum. Ukrayna için yeni silahlar, Rusya'ya karşı yaptırımlar, Avrupa Birliği üyeliğimize destek, NATO İttifakı üyeliğimize destek konuştuk. Çek Cumhuriyeti ve Çek halkının samimi zafere ulaşmak için yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” dedi.
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