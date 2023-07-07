Samanyolu Haber /Dünya / Şok iddia: Kiev’e verilen bilgiler Moskova’nın eline geçiyor /07 Temmuz 2023 12:07

Şok iddia: Kiev’e verilen bilgiler Moskova’nın eline geçiyor

Kiev ile istihbarat paylaşan ABD, bu bilgilerin Rusların eline geçmesinden şikayetçi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

ABD’de yayın yapan Newsweek dergisi Pentagon’un Kiev’e verdiği bilgilerin Moskova’nın eline geçtiğini iddia etti.

Newsweek’in haberinde, “İstihbarat uzmanları, Rus istihbaratının Ukrayna’da çok aktif olduğunu söylüyor ve ABD’nin Ukrayna ile paylaştığı neredeyse her şeyin Rus istihbaratının eline geçtiğini tahmin ediyor” ifadelerine yer verildi. Haberde, sadece Ukrayna değil, çatışma bölgesi ile sınırı olan diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de Rus istihbaratının faaliyet kapsamında olduğu kaydedildi.

Newsweek haberinde, CIA’nın Rusya ve Ukrayna’daki ajanlarıyla iletişim için Polonya’yı merkez olarak kullandığını yazıyor.

Ukrayna’nın planladığı bölgesel taarruzlardan haberi olan Rus ordusu manevralar yaparak ya da anlık geri çekilme ile kendi hava kuvvetlerine vuruş alanı açıyor ve durum Ukrayna birliklerine kayıplara neden oluyor.
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