Korucu alımında rüşvet ağı: Askerler batıdaki illere parayla tayin edilmiş

Diyarbakır İl Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çok sayıda askerin batıdaki illere tayin işlemlerinin ‘parayla’ gerçekleştirildi.





Korucu alımında rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski Diyarbakır Ergani Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eren’in de aralarında olduğu isimlere yönelik soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.





Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 300 sayfalık iddianamede 9 kişi mağdur, iki kişi ise şüpheli mağdur olarak yer aldı.







İddianamede, tutuklu olan ve binbaşı rütbesinde olan Ahmet Eren’in Ergani Jandarma Komutanı olduğu dönemde korucu alımlarında kurduğu ‘rüşvet ağı’ kapsamında 38 kişiye ‘rüşvet, rüşvete teşebbüs, irtikap, irtikaba teşebbüs’ suçlaması yöneltiliyor.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Binbaşı Ahmet Eren’i 2018-2019 yıllarında Ergani İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı sırada gözaltına aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Aralık 2022 tarihinde başlatılan operasyonda ayrıca Soner Eren, Ali Çalın, Yıldırım Anli, Ali Kaymaz, Esveri Taş, Lami Eken gözaltına alındı. 4 gün süren gözaltı sonrası beş kişi serbest bırakıldı, Binbaşı Ahmet Eren ve subay Soner Eren tutuklandı.





İki kişinin tutuklanmasına neden olan soruşturma, Genç Parti Ergani İlçe Başkanı Sedat Nebioğlu’nun güvenlik korucusu alımlarında “rüşvet” istendiğine yönelik ifadesinin ardından başladı. Nebioğlu ifadesinde, “Mehmet Tosun bize ‘ben 20 bin TL parayı Yüzbaşı Ahmet Eren’in arabasının torpidosuna koydum, benim oğlanı Yüzbaşı Ahmet Eren korucu yapacak’ diye anlattığını söyledi. Yaklaşık 1 ay kadar sonra Mehmet Tosun’un oğlu Sedat Tosun Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde korucu olarak işe başladı” dedi.





3 MİLYONLUK ARAÇ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ





Yapılan araştırmada Sedat Tosun’un 2018 yılından itibaren Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde güvenlik korucusu olarak görev yaptığı, Jandarma Komutanı Ahmet Eren hakkında 2018 yılında benzer konularla ilgili isimsiz şikayet mektubu alındığı ve hakkında idari tahkikat yürütüldüğü, 2019 yılı genel atamalarında Konya İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığı, Nisan 2019 ayından itibaren Sakine Kaymaz adına kayıtlı değeri bugün yaklaşık 3 milyon TL olan 2018 model Nissan X-trail Jeep aracı kullandığı tespit edildi.





Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Altın, komutan Ahmet Eren’in ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarını işleyerek birçok kişiden para alarak haksız kazanç sağladığını öne sürdü. Bu arada Ahmet Eren’in ‘Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Bu ifadelerin ardından Binbaşı Eren gözaltına alınarak tutuklandı.





Ahmet Eren dışında başka şüphelilerin de birlikte hareket etmiş olabileceğini dikkate alan savcılık soruşturmayı genişletirken şüpheli şahıslar hakkında ‘telefonlarının dinlenmesi ve kayda alınmasına’ karar verdi.





İLK TESPİT: 40 BİN LİRA RÜŞVET





Telefonların dinlenmesi sonrasında Mehmet Tosun’un, oğlu ve yeğeninin korucu olması için Ahmet Eren’e 40 bin lira rüşvet verdiği tespit edildi. 2017’deki bu rüşvet olayı üzerine tanıklar Sedat Nebioğlu, Sedat Tosun, Oğuzhan Tosun, Azettin İz, Süleyman Taban, Mehmet Sıddık Karataş’ın ifadeleri alındı.





Mehmet Sıddık Karadaş ifadesinde “Ahmet Eren ilçe Jandarma Komutanı olduğu dönemde Ergani ilçesinde korucu alımları oldu. Bu alınan korucular için Ahmet Eren Yüzbaşı’nın para aldığını duydum. Korucu alımlarıyla ilgili para aldığı net olarak bildiğim Mehmet Tosun isimli şahıstan para almasıdır” dedi.





“ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM”





Binbaşı Ahmet Eren’e rüşvet vermekle suçlanan Mehmet Tosun da ifadesinde rüşvet verdiğini itiraf ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi. Tosun ifadesinde “rüşvet” sürecini şöyle anlattı:





“Oğlum Sedat ve yeğenim Oğuzhan’ın korucu olması için Ergani İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Eren ile bu konuyu konuştum. Eren de bana hitaben ‘senin oğlun Sedat’ın ve yeğenin Oğuzhan’ın korucu olması için adam başı 20 bin TL toplam 40 bin TL parayı bana ver, onları korucu yaparım’ dedi. Ben Ahmet Eren’e neden para vereyim ki zaten çocuklarım korucu olacak yeterliliktedir deyince Ahmet Eren bana, ‘korucu alımlarında yetkili benim, para vermezsen çocuğun ve yeğenin çok başarılıda olsa onları korucu yapmam’ dedi. Ben birazda mecbur kaldım para vermeye. Aradan bir ay kadar süre geçtikten sonra ben 20 bin TL parayı hazırladım. Yanımda bulunan 20 bin TL para ile Jandarma Yüzbaşı Ahmet Eren’in aracına bindim. Parayı aracın iki koltuğunun arasındaki konsola koydum. Bu sırada araçta ikimiz yalnızdık. Yaklaşık 1 hafta kadar sonra 20 bin TL daha para hazırladım. İkamet ettiği binanın kapalı otoparkında buluştuk. Burada 20 bin TL parayı elden Ahmet Eren’e teslim ettim. Bu parayı verirken de ikimiz yalnızdık. Bir ay kadar süre geçtikten sonra oğlum Sedat ve yeğenim Oğuzhan Güvenlik Korucusu olarak Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde işe başladılar. Oğlum ve yeğenimin haberi olmadı.”





İddianameye göre Ahmet Eren, korucubaşı Mehmet Ferhat Yıldırım’ı korucubaşılıktan atmakla tehdit etti. Bu arada Yıldırım’a 5 bin lira vermesi halinde kendisine karışılmayacağı iletildi. Yıldırım da Eren’e 5 bin lira rüşvet ödedi. Yıldırım, ifadesinde, “Bu parayı aldıktan sonra bir daha bana karışmadı” dedi.





“DELİL KARARTMAK İÇİN 680 BİN TL ALDI”





Diyarbakır’da tutuklanan Ahmet Eren’in koruması ve aynı zamanda korucubaşı olan Abdurrahim Ernez, delil karartmaya ve rüşvetlere ilişkin savcılıkta detaylı bilgi verdi. Ernez, 2018 yılında Eken ailesi ile Çınar ailesi arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin öldürülmesi ve Ergani Jandarma Komutanı Ahmet Eren’in bu olayda ‘delil karartması için 680 bin lira rüşvet aldığını’ anlattı.





AHMET EREN: RÜŞVET ALMAK İMKANSIZ





Dönemin Ergani Jandarma Komutanı Ahmet Eren ise ifadesinde çelişkili bilgiler verdi. Mehmet Tosun’un oğlunu ve yeğenini 40 bin lira rüşvet karşılığında korucu yaptığı yönündeki suçlamayı, “Mehmet Tosun, Ergani İlçe Jandarma Komutanı olduğum dönemde samimi olduğum Abdullah Tosun’un akrabasıdır. Aramızda kesinlikle para alışverişi olmadı” sözleriyle reddetti.





Ergani İlçe Jandarma Komutanı olduğu dönemde iki defa toplamda 31 güvenlik korucusu alındığını, Sedat Tosun’un son alınan 20 korucu içerisinde bulunduğunu söyleyen Eren, spor mülakatının kamera eşliğinde yapıldığını, alımlarda dönemin kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünün bulunduğunu öne sürdü. Eren, “Objektif alımın yapıldığı bir yerde daha alım yapılmadan ‘senin çocuğunu ben korucu yapacağım’ diyerek rüşvet almak imkansızdır” iddiasında bulundu.





SAVCILIK: YETERLİ DELİLLER VAR





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “Açıklamalar ve dosya kapsamında toplanan delil, bilgi ve belgelerden; özellikle şüpheli olan Mehmet Tosun’un diğer şüpheli olan Ahmet Eren’e rüşvet verdiği yönündeki ikrarı ile Sedat Nebioğlu’nun tanık anlatımı göz önüne alındığında; şüpheli Mehmet Tosun’un oğlu ve yeğeni güvenlik korucusu olsun diye şüpheli Ahmet Eren’e 40 bin lira rüşvet verdiği hususunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe uyandıran delillerin bulunduğunun anlaşıldığı” ifadeleri kullanıldı.





PARA KARŞILIĞINDA TAYİN





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, telefon konuşmalarını dinlediği Ahmet Eren’in, kendisi gibi subay olan Soner Eren ile birlikte rüşvet karşılığında tayin işlemlerini yaptığını da tespit etti.





Soruşturmayı genişleten savcılık, tayin işlemleri yapıldığı sürede para hareketliliğini de takibe aldı. İddianamede yer alan tapelere göre Soner Eren, Diyarbakır İl Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çok sayıda askerin batıdaki illere tayin işlemlerini gerçekleştirdi.





Tayin tamamlandıktan sonra Ahmet Eren’i arayan Soner Eren, “Gelecek paranın yarısını sana göndereceğim” dedi. Bunun üzerine konuşmanın yapıldığı tarihleri inceleyen savcılık, askerlerin, tayin yapıldıktan Soner Eren’e kendi hesaplarından para gönderdiklerini tespit etti.