Twitter'dan Threads'e dava tehdidi

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Facebook'un bağlı bulunduğu ana şirket Meta'yı dün başlattığı rakip uygulama Threads nedeniyle dava açmakla tehdit ettiği bildirildi. Twittter'ın bir avukatının, Meta şirketine ilettiği bir yazıda şirketi söz konusu yeni uygulama için Twitter'e ait gizli ve özel bilgileri kullanmakla suçladığı belirtiliyor. Semafor sitesinin bir kopyasını yayınladığı yazıya göre, Twitter'ın sahibi Elon Musk "Rekabet tamam ama kopya çekmek olmaz" ifadesine yer verdi.





Twitter ve Musk'ın avukatı Alex Spiro, Meta'yı çok sayıda eski Twitter çalışanını kendi uygulaması Therads için işe aldığını ve onların Twitter'daki özel bilgi ve birikimini kullanmayı amaçladığı suçlamasını yöneltiyor.





Meta ise suçlamaları geri çevirirken Threads'in ürün geliştirme bölümünde eski Twitter çalışanlarının yer almadığını açıkladı.





Musk binlerce Twitter çalışanını işten çıkarmıştı





Multimilyarder iş insanı Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'i satın almasının ardından şirketin binlerce çalışanını kısa süre sonra işten çıkarmıştı. Pek çok Twitter çalışanı da işten çıkartılmasından sonra benzer alanda faal başka teknoloji şirketlerinde çalışmaya başlamıştı.



