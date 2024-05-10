Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Devlet Güvenlik Müdürü Görevinden Alındı /10 Mayıs 2024 11:02

Ukrayna Devlet Güvenlik Müdürü Görevinden Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky devlet güvenlik müdürü Sergei Rudy’yi görevinden aldı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


2019’dan beri görevde olan Sergei Rudy'nin görevinden alınmasına ilişkin karar Ukrayna cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlandı.

Devlet Güvenlik İdaresi, Ukrayna Cumhurbaşkanına bağlı bir birim ve görevi üst düzey yetkilileri korumak olarak biliniyor. Ayrıca, her şeyden önce devlet başkanının güvenliğini sağlıyor. 

7 Mayısta Ukrayna'da Devlet Güvenlik İdaresi'nin iki albay, Ukrayna Güvenlik Servisi başkanına, Devlet Güvenlik Müdürüne ve Devlet Başkanı Zelensky'ye suikast girişiminde bulunmaya hazırlandıklarından tutuklanmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı iki albayın, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, SBU başkanı Vasily Malyuk ve Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Kirill Budanov'a suikast girişiminde bulunmaya hazırlandığından şüphelenilerek 7 Mayısta tutuklandığını duyurmuştu.
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