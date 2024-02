Ukrayna Genelkurmay başkanı görevden uzaklaştırılıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Başkanı Valeri Zalujniy bugün görevden alacağı iddia edildi.





CNN kanalı, devlet başkanlığı makamında başkomutanla bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda cumhurbaşkanının onu görevden alma planlarını açıkladığını diğer bazı medya kuruluşlarından gelen verileri doğruladı.





Aynı toplantıda Savunma Bakanı Rüstem Umerov da bulundu. Kaynaklar, sakin geçen görüşme sırasında Zelenskiy'nin yeni pozisyon teklifini reddeden genelkurmay başkanına "Yeni görevi ret, görevden alınma gerçeğini değiştirmiyor" dediğini aktardı.





CNN'in haberine göre, askeri istihbarat başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksander Syrsky, başkomutanlık pozisyonu için değerlendiriliyor. The Times ve The Economist'e göre her ikisi de bu atamayı şimdilik reddetti.





CNN'in belirttiği gibi, Kiev Sosyoloji Enstitüsü tarafından Aralık ayında yapılan bir anket, başkomutanın Ukraynalıların %88'i tarafından desteklendiğini göstermişti. Vladimir Zelensky’ye destek onay oranı %62’de kalmıştı.