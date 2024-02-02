Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Genelkurmay başkanı görevden uzaklaştırılıyor /02 Şubat 2024 14:57

Ukrayna Genelkurmay başkanı görevden uzaklaştırılıyor

Ukrayna’da Devlet Başkanı ile Genelkurmay arasındaki gerilim sürüyor.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Başkanı Valeri Zalujniy  bugün görevden alacağı iddia edildi. 

CNN kanalı, devlet başkanlığı makamında başkomutanla bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda cumhurbaşkanının onu görevden alma planlarını açıkladığını diğer bazı medya kuruluşlarından gelen verileri doğruladı.

Aynı toplantıda Savunma Bakanı Rüstem Umerov da bulundu. Kaynaklar, sakin geçen görüşme sırasında Zelenskiy'nin yeni pozisyon teklifini reddeden genelkurmay başkanına "Yeni görevi ret, görevden alınma gerçeğini değiştirmiyor" dediğini aktardı.

CNN'in haberine göre, askeri istihbarat başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksander Syrsky, başkomutanlık pozisyonu için değerlendiriliyor. The Times ve The Economist'e göre her ikisi de bu atamayı şimdilik reddetti.

CNN'in belirttiği gibi, Kiev Sosyoloji Enstitüsü tarafından Aralık ayında yapılan bir anket, başkomutanın Ukraynalıların %88'i tarafından desteklendiğini göstermişti. Vladimir Zelensky’ye destek onay oranı %62’de kalmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna Genelkurmay başkanı görevden uzaklaştırılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:11