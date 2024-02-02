Samanyolu Haber /Gündem / İttifak çıkmazında sona gelindi: Erbakan kararını açıklayacak /02 Şubat 2024 14:37

İttifak çıkmazında sona gelindi: Erbakan kararını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi'nin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğinin yarın son bulacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi'nin, ittifak kararını yarın açıklayacağı kaydedildi.

Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP tarafından reddedildiğini ifade eden Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sona erdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Dün, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile AKP'li Cumhurbaşkanı bir araya gelmişti.

Bu görüşmeden önce Erbakan'ın bugün(2 Şubat Cuma) ittifak ve seçim kararını açıklaması bekleniyordu.

Henüz bir karara varamayan Fatih Erbakan'ın, yarın partisinin genel merkezinde kararını duyuracak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İttifak çıkmazında sona gelindi: Erbakan kararını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:52