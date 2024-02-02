Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti /02 Şubat 2024 14:31

Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALEV ALATLI KİMDİR?
Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

Bilâhare felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'de başladı. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.
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