Ukrayna için 10 milyar euro yardım toplandı

24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'ya destek için düzenlenen "Stand Up for Ukraine" (Ukrayna iöin Ayağa Kalk) adlı bağış kampanyasında 10 milyar 100 milyon euro toplandığı bildirildi.







DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen bağış konferansında yaptığı açıklamada kampanya kapsamında 9 milyar 100 milyon euroya ulaşıldığını, buna AB Komisyonu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından 1 milyar euro katkı sağlanacağını aktardı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, söz konusu bağışın Ukrayna içi ve dışındaki savaş nedeniyle yerinden olan insanlar için kullanılacağı belirtildi.





Kampanyanın sonuçlarını "muhteşem" olarak nitelendiren Von der Leyen, "Dünya genelinde ülkelerin, şirketlerin ve insanların dayanışması bu karanlık saatlerde biraz olsun ışık veriyor" dedi.





Varşova'da düzenlenen konferansta, video bağlantısı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bir konuşma yaptı. "Ukrayna'nın cesareti şimdiden demokratik dünyanın tümünü birleştirdi" diyen Zelenskiy, Batı'ya Rus bankalarına daha fazla yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Zelenskiy ayrıca, Rusya petrolüne ambargo uygulanmasını da istedi.







Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Rusya'nın başlattığı işgal sonrası 4 milyon 400 bin kişi Ukrayna'yı terk etti; 7 milyon 100 bin kişi ise savaştan kaçmak için ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. "Stand Up for Ukraine" adlı bağış kampanyası AB ve Kanada öncülüğünde Global Citizen kuruluşu tarafından organize edildi. Aralarında Elton John, Alanis Morisette, Billi Eilish, Annie Lennox, Chris Rock gibi çok sayıda dünyaca ünlü isim söz konusu inisiyatife destek verdi.