SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın kış harekatına hazırlandığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca farklı alanlarda bu hazırlıkları saldırılar yaparak dağıtttığı haberleri geliyor.





Kupyansk yakınlarında cephenin inisiyatifi Rus ordusunda olmaya devam ediyor. Avdeevka’da Ruslar, Ukrayna’nın savunma sistemini dağıtmayı başardı. Bakhmut yakınlarında durum gergin, bu hatta Ukrayna ve Rus savaşçıları kafa kafaya vuruşuyor. Zaporojye istikametinde Ukrayna’nın saldırılarının çok zayıfladığı iddia ediliyor.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üst üste birkaç gündür Kırım Yarımadası'na ortak saldırılar düzenliyor. Şimdiye kadar savunma sistemleri etkin koruma yapıyor.





Gece saatlerinde Rus birlikleri Odessa tersanesini ve havaalanını karadan füzelerle vurdu, hasarın boyutu henüz bilinmiyor. Ayrıca Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephaneliğini imha etti.





Çerkassi bölgesindeki Ukrayna'nın hava kuvvetleri için kullanılan mühimmatın depolandığı alanlar vuruldu.





Cephelerde kış hazırlıkları artıyor





Ukrayna ordusu, hHarkov ve Sumy bölgelerinde ek savunma birlikleri yönlendiriyor. Ukrayna’nın o bölgelere savunma birlikleri yönlendirmesi, Rus ordusunun gerçekten yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğu söylentilerini doğrular nitelikte.





Olası Rus saldırısına karşı Ukrayna, hava savunma sistemlerini çeşitli yerleşim yerlerinde güçlendirildi: kamyonetlere ek mobil hava savunma birimleri yerleştirildi ve Kazachya Lopan'da sekiz uçaksavar kurulumu ve iki MANPADS'in varlığı kaydedildi.





Orekhovsky sektöründe Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kopanei ve Novoprokopovka bölgesine saldırdı. Vremevsky çıkıntısında Priyutny ve Novodonetsky yakınlarında savaşlar var.





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 33. mekanize tugayına bağlı birimler, Verbovoy'un kuzeybatısındaki mevzilere saldırmak üzere Rabotino'nun doğusundaki çıkarmalara konuşlandırıldı.





Krynki'de Ukraynalı 35. Deniz Tugayı güçleri, az sayıda askerle köyün orta kısmını tutmaya devam ediyor.





Rus ordusunda Herson bölgesi komutanı görevden alındı. Güney cephesinde Dnepr Alanı komutanı Albay General Oleg Makarevich görevinden alındı ve yerine Hava Kuvvetleri komutanı Albay General Mikhail Teplinsky atandı. Karar Genel Kurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından onaylandı.