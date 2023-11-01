Türkiye-Rusya ticaret rakamları beklenenin üzerinde artıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güncellenmiş ithalat ve ihracat verilerini yayınladı.





TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin yaptığı ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Aynı zamanda Türkiye, Çin’in ardından Rusya’ya en çok mal gönderen ülke oldu.





Türkiye’nin İhracatı 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.





En çok ithalat Rusya’dan





Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin ithalatında ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya’dan yapılan ithalat 34 milyar 705 milyon dolar olurken, en çok petrol ve petrol ürünleri ile doğalgaz satın alındı.





Rusya, Türkiye’nin Eylül ayında deniz yoluyla yaptığı ithalatta ilk sıraya çıktı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından paylaşılan eylül istatistiklerine göre Türkiye, deniz yoluyla Rusya’dan en çok petrol, dizel yakıt ve kömür satın aldı. Arkasından ise tahıl ürünleri geliyor.





Rusya, Türkiye'ye deniz yoluyla mal ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yılın eylül ayında 6.7 milyon tona ulaşan deniz yoluyla ihracat hacmini bu yıl 7.4 milyon tona yükseltti. Bir yıl önce ihracatçılar listesinde beşinci sırada yer alan Ukrayna ise raporlama döneminde ilk beşin dışında kaldı.





Türkiye'ye yapılan ithalatın yapısında en büyük hacmin ham petrolden oluştuğu görülürken, Rusya’nın Türkiye’ye yaklaşık 1.5 milyon ton ham petrol sattığı, kömür ihracatının yaklaşık 1.7 milyon tona ulaştığı, dizel yakıt tedariklerinin ise 1.2 milyon tonu geçtiği belirlendi.





Rusya’dan bu dönemde deniz yoluyla ithal edilen hurda metal ve kok kömürü hacmi yaklaşık bir milyon tonu buldu. Bir yıl önce, ilk beşte buğday ve meslin (buğday ve çavdar karışımı) tedariki bulunurken, o dönemde Rusya ve Ukrayna bu ürünlerden ayda neredeyse bir milyon ton tedarik ediyordu.





Türkiye, Rusya’ya en çok mal gönderen ikinci ülke





İhracatta ise Türkiye, Çin’in ardından Rusya’ya en çok mal gönderen ülke oldu. Rus Toçka Bank’ın yayınladığı verilere göre, Türkiye, banka müşterileri arasında Rusya'ya mal ithalatında ikinci sırada yer aldı.





Toçka Bank müşterilerinin Rusya Federasyonu'na yaptığı mal ithalatında yılın ilk yarısında Çin birinci sırada yer aldı. Daha önce üçüncü sırada yer alan Türkiye, Belarus'u geride bırakarak %13 ile ikinci sıraya yerleşti.