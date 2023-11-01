Polat çiftine operasyonun detayları ortaya çıktı

Operasyonla sonuçlanan süreç Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tespitleriyle başlatıldı.





İddiaya göre, Engin, Dilan Polat'a ait şirketler vergi kaçakçılığı için sahte fatura kullanıyordu.





Sahte fatura oluşturmak için Dilan çiftinin yakınları adına kurulan 5 şirket kullanılıyordu. Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul bu şirketlere ürün satmış gibi görülüyordu.





Bunun karşılığında para alıyordu. Bu firma ise gayrimenkul ve araç alımlarıyla vergi sıfırlaması yapıyordu.