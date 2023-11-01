Polat çiftine operasyonun detayları ortaya çıktı

Operasyonla sonuçlanan süreç Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tespitleriyle başlatıldı.
İddiaya göre, Engin, Dilan Polat'a ait şirketler vergi kaçakçılığı için sahte fatura kullanıyordu.
Sahte fatura oluşturmak için Dilan çiftinin yakınları adına kurulan 5 şirket kullanılıyordu. Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul bu şirketlere ürün satmış gibi görülüyordu.
Bunun karşılığında para alıyordu. Bu firma ise gayrimenkul ve araç alımlarıyla vergi sıfırlaması yapıyordu.
ÜÇ SUÇ İDDİASI
MASAK raporları doğrultusunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çalışması sonrasında şüpheliler hakkında, TCK (Türk Ceza Kanunu) 204 (Resmi belgede sahtecilik) TCK 220 (Suç islemek amacıyla örgüt kurmak) TCK 282 (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama) iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ayrıca vergi usul kanununa muhalefet gerekçeleriyle de işlem başlatıldı.
30 GÖZALTI KARARI
Savcılığın 26 Ekim'de Polat çiftine ait 15 şirkete inceleme ve evraklara el koyma kararı çıkarmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 şirkette arama yapmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın telefonlarına da el konulmuştu.
İncelenen evrak ve raporlar doğrultusunda 30 şüpheli belirlendi. Savcılık dün şüpheliler için gözaltı kararı verdi.
ENGİN POLAT, DİLAN POLAT, AHMET GÜN…
Mali polis ekipleri, 6 il 43 adreste düzenlenen baskında, 30 şüpheliden 17'sini gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin, Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu, olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirtildi.
80 SAYFALIK DOKÜMAN
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Dilan Polat'ın evinden 80 sayfa dokümana el konuldu.
Firari şüpheli Zümrüt Y.'nin adresinde 10 bin dolar, 1 bilgisayar ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ahmet Gün'ün evine 120 bin lira, tablet ve hesap hareketleri dokümanına el konuldu.