10. sırada; 182 puanla Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.

Sıralama aynı zamanda en güçsüz pasaportları da ortaya çıkardı.





Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.





Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.





Eminim Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsunuzdur, cevabını verelim...





Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer alırken,





Türkiye 114 puanla 53. sırada yer alıyor...





2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Listede toplam 199 ülke ve puanlamaya göre 106 sıra bulunuyor ve Türkiye'yi Güney Afrika, Katar, Belize, Kuveyt ve Maldivler takip ediyor.