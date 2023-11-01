Liste şu şekilde oluşturuluyor: Bir ülkeye girerken sorunsuz bir şekilde vize alabiliyorsanız bunun endeksteki karşılığı 1 puan.
Seyahat etmeden önce diğer evrak işlerini halletmeniz gerekiyorsa puan verilmiyor.
2023'ün en güçlü pasaportu ise 193 puanla Singapur.
Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya bu yıl 191 puan ile ikinci sıraya geriledi.
Üçüncü sırada ise 190 puanla Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç yer alıyor.
Birleşik Krallık, 189 puanla Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor.
Beşinci sırada 188 puanla Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz yer alıyor.
Altıncı sırayı 187 puanla Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre paylaşıyor.
Yedinci sırada, 186 puanla Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD var.
Litvanya 184 puanla dokuzuncu sırada yer alırken Macaristan, 185 puanla sekizinci sırayı işgal ediyor.
10. sırada; 182 puanla Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.
Sıralama aynı zamanda en güçsüz pasaportları da ortaya çıkardı.
Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.
Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.
Eminim Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsunuzdur, cevabını verelim...
Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer alırken,
Türkiye 114 puanla 53. sırada yer alıyor...
2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?
Listede toplam 199 ülke ve puanlamaya göre 106 sıra bulunuyor ve Türkiye'yi Güney Afrika, Katar, Belize, Kuveyt ve Maldivler takip ediyor.